Rwanda - RDC : l'accord de Washington est un "piège" tendu par Kagamé, selon Martin Fayulu

information fournie par France 24 11/12/2025 à 15:31

Dans un entretien accordé à France 24 depuis Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu affirme que l'accord entre Paul Kagamé et Félix Tshisekedi conclu sous l’égide de Donald Trump à Washington le 4 décembre est "un piège" tendu par le président rwandais à son homologue congolais. Il accuse les deux dirigeants d'être "coupables" et appelle à un dialogue national inclusif au Congo, y compris avec Joseph Kabila.

