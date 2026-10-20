Images de routes inondées et de dégâts en Haute-Corse, touchée par les inondations alors que le département est placé en vigilance rouge. IMAGES
Rues et maisons inondées, camion renversé... la Haute-Corse placée en vigilance rouge
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