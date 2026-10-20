Selon les premiers bilans, près de 3.000 commerces, restaurants et hôtels auraient été pris pour cible par des pillards en marge des manifestations du 17 octobre, il y en aurait pour des centaines de millions d'euros de dégâts. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour accompagner les commerces touchés : chômage partiel, création d'un "fonds émeutes", pression sur les assurances pour des expertises rapides... Côté marchés, les emprunts obligataires français sont au plus haut depuis 2012.
Manifestations du 17 octobre : près de 3000 commerces vandalisés
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