Comment rendre la gastronomie accessible à tous ? Avec le projet "Rue du Goût Perdu", deux jeunes cuisiniers organisent des dîners gastronomiques solidaires pour faire découvrir la cuisine et les saveurs d'antan aux habitants de leur quartier.
“Rue du Goût Perdu” : la gastronomie pour tous
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