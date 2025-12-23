Deux personnes, vraisemblablement des enfants, allongées et regardant le ciel: l'artiste britannique Banksy a revendiqué un nouveau pochoir apparu dans les rues de Londres, sans rien dire d'un graffiti identique détecté dans un autre quartier de la capitale.
Royaume-Uni: un nouveau Banksy apparu à Londres
