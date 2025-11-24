Plus lumineuse, plus grande : la nouvelle sphère du réveillon du Nouvel An à Times Square a été présentée lundi au public new-yorkais. Elle descendra le 31 décembre à minuit pour célébrer la nouvelle année.
New York: la nouvelle sphère du réveillon du Nouvel An dévoilée à Times Square
