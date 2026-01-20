La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a estimé lundi que les menaces tarifaires "ne sont pas une façon de traiter ses alliés", après que le président américain Donald Trump a menacé de pénaliser les pays qui s'opposent à ses projets concernant le Groenland.
Royaume-Uni: les menaces tarifaires "ne sont pas une façon de traiter ses alliés" (Cooper)
