Originaire du Cap-Vert, révélée à Grigny, Ronisia est devenue l’une des voix incontournables du R&B français. Des hits aux millions de vues, plus de 350 millions de streams, une Flamme de la révélation féminine en 2023 et des collaborations prestigieuses : Joé Dwèt Filé, Dadju, Gazo, Tiakola… Elle est avec nous pour son dernier projet : "On My Way".
Ronisia : de Grigny au sommet du R&B
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro