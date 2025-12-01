 Aller au contenu principal
Ronisia : de Grigny au sommet du R&B

information fournie par France 24 01/12/2025 à 17:30

Originaire du Cap-Vert, révélée à Grigny, Ronisia est devenue l’une des voix incontournables du R&B français. Des hits aux millions de vues, plus de 350 millions de streams, une Flamme de la révélation féminine en 2023 et des collaborations prestigieuses : Joé Dwèt Filé, Dadju, Gazo, Tiakola… Elle est avec nous pour son dernier projet : "On My Way".

