Les pandas Huan Huan et Yuan Zi, placés dans des caisses blanches, à l'aéroport de Roissy, sont transportés dans un avion pour un vol vers leur Chine natale, après avoir quitté le zoo de Beauval (Centre-Val de Loire). IMAGES
Roissy: les pandas Huan Huan et Yuan Zi dans l'avion pour s'envoler vers leur Chine natale
