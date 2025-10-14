 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rocket League, Fortnite, Valorant : l'Esport français monte en puissance

information fournie par France 24 14/10/2025 à 17:00

Fortnite, Valorant ou encore Rocket League... les compétitions de jeux vidéo envahissent les stades français avec de véritables shows à l'américaine et des fans présents par milliers. Le phénomène Esport poursuit sa montée en puissance en France : le chiffre d'affaires du secteur a triplé en quatre ans, les clubs se professionnalisent et les joueurs sont de véritables stars dans leur domaine. Sonia Baritello et Elodie Radenac ont pu suivre le club Vitality lors des championnats du monde de Rocket League à Lyon et la joueuse professionnelle Lou Henguelle lors des mondiaux de Valorant à Bercy.

Vidéos les + vues

1

A Chicago, l'angoisse des sans-papiers face aux descentes de la police de l'immigration

information fournie par AFP Video 14 oct.
2

Lecornu concède au PS le totem des retraites au nom de la stabilité

information fournie par AFP 14 oct.
129
3

Quel gouvernement détient le record de longévité sous la Ve République ?

information fournie par France 24 15 oct.
4

Sébastien Lecornu suspend la réforme des retraites : Emmanuel Macron désavoué ?

information fournie par France 24 15 oct.
5

Prêt-à-porter printemps-été 2026 : elles sont libres, indépendantes et fières

information fournie par France 24 15 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Campagne de répression du Hamas à Gaza, Trump promet de désarmer le mouvement palestinien

information fournie par AFP 15 oct.
9
8

L'épouse du chef de l'opposition kényane, Odinga, se joint à la foule en deuil à Nairobi

information fournie par AFP Video 15 oct.
1

Marseille: dispositif policier après la mort d'un homme tué par balles en plein jour

information fournie par AFP Video 09 oct.
1
2

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

information fournie par AFP 12 oct.
3

RDC: à Bruxelles, Tshisekedi "tend la main" à Kagame pour faire "la paix"

information fournie par AFP Video 09 oct.
4

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
5

Tickets-restaurants, retards aériens en France et abonnements numériques fantômes

information fournie par BoursoBank Clients 11 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

A Tel-Aviv, la place des Otages en liesse après l'annonce par les médias de libérations

information fournie par AFP Video 13 oct.
2
8

Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08 oct.
1

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
2

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
3

L’Europe est-elle en train de disparaître de la carte économique mondiale ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
6
4

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
5

Sycoyield 2032 - Le nouveau fonds daté de Sycomore AM

information fournie par Sycomore AM 30 sept.
6

Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"

information fournie par Ecorama 02 oct.
12
7

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
8

1% de croissance en 2026, crédible ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
15

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank