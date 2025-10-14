Fortnite, Valorant ou encore Rocket League... les compétitions de jeux vidéo envahissent les stades français avec de véritables shows à l'américaine et des fans présents par milliers. Le phénomène Esport poursuit sa montée en puissance en France : le chiffre d'affaires du secteur a triplé en quatre ans, les clubs se professionnalisent et les joueurs sont de véritables stars dans leur domaine. Sonia Baritello et Elodie Radenac ont pu suivre le club Vitality lors des championnats du monde de Rocket League à Lyon et la joueuse professionnelle Lou Henguelle lors des mondiaux de Valorant à Bercy.
Rocket League, Fortnite, Valorant : l'Esport français monte en puissance
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro