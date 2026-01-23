Les applications de "petite amie virtuelle" explosent, des femmes (et des hommes) demandent leur chatbot en mariage, et des "compagnons IA" disponibles 24h/24h. Selon un sondage Ifop pour Libération, 8 % des Français ont déjà eu des conversations érotiques avec une IA. Entre promesse de soutien émotionnel et risque d'addiction affective, une question vertigineuse se pose : peut-on vraiment tomber amoureux d'une IA ? Cela peut nous pousser, prévient la psychologue du MIT Sherry Turkle, à fuir la complexité des vraies relations.
Robots sexuels et compagnons IA : une promesse dangereuse
