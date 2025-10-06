RN et ses alliés censureront "tout gouvernement" jusqu'à une dissolution (Ciotti)

Le Rassemblement national et ses alliés de l'UDR "censureront systématiquement tout gouvernement" jusqu'à la dissolution ou la démission du chef de l'Etat, affirme Eric Ciotti à l'issue d'une réunion de l'intergroupe entre ses députés de l'Union des droites pour la République (UDR), son parti, et le RN. SONORE
