Des fidèles de religions afro-brésiliennes effectuaient samedi la traditionnelle Lavagem da Sapucaí, un rituel de purification au sambodrome, préparant le site à l'approche du défilé du carnaval de Rio de Janeiro.
Rituel de purification avant le carnaval de Rio par des fidèles de religions afro-brésiliennes
