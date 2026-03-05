Le Golfe Persique est une mer semi fermée constamment sous la menace de marées noires. La plus grave de l'histoire, lors de la guerre du Golfe en 1991, avait entraîné le déversement de 700 000 tonnes de pétrole. Or les rives de cette mer sont bordées de mangroves, des écosystèmes à la fois très utiles pour l'environnement et très fragiles face aux pollutions aux hydrocarbures. Déjà bien éprouvé par des pollutions à répétition, le Golfe Persique est à nouveau menacé par l'offensive en cours
Risque d'une nouvelle marée noire dans le fragile écosystème du Golfe Persique
