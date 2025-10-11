Répondant à une question d'un journaliste au sujet de la suspension de la réforme des retraites après une visite du commissariat de L'Hay-les-Roses, le Premier ministre français Sébastien Lecornu indique que "tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste."
Retraites: "Tous les débats sont possibles", rappelle Lecornu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro