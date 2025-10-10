“Le président de la République est le président de tous les Français”, fustige Marine Le Pen alors que le président de la République reçoit à l'Élysée les chefs de parti et les chefs de groupe à l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national et La France insoumise. Un choix en “rupture” avec la fonction présidentielle, dénonce la cheffe de file du RN en déplacement au Mans (Sarthe).
Réunion à l'Elysée: Le Pen dénonce une "rupture" avec la fonction présidentielle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro