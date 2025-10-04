Retour raté de MaPrimeRénov', hausse des dépassements d'honoraires, ventes de billets SNCF pour les fêtes

information fournie par BoursoBank Clients • 04/10/2025 à 08:30

Au programme de ce JT : après trois mois de fermeture, la plateforme MaPrimeRénov' a fait un très bref retour cette semaine mais l'afflux record de connexions sur la plateforme a saturé le système et beaucoup de dossiers n'ont pas pu être déposés. On verra aussi que la hausse des dépassements d'honoraires est sans doute en train de devenir la norme en France. Près d'un spécialiste sur deux exerce désormais en secteur 2, ce qui permet une plus grande liberté tarifaire. Résultat : les dépassements d'honoraires ont atteint 4,3 milliards d'euros l'année dernière. On terminera avec un rendez-vous annuel : l'ouverture des ventes SNCF pour les fêtes qui a viré au sprint. Près d'1,6 millions de billets ont été vendus en 12 heures sur la plateforme SNCF Connect. Mais des usagers mécontents en raison de l'envolée des prix qui a doublé en un an.