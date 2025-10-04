 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Retour raté de MaPrimeRénov', hausse des dépassements d'honoraires, ventes de billets SNCF pour les fêtes

information fournie par BoursoBank Clients 04/10/2025 à 08:30

Au programme de ce JT : après trois mois de fermeture, la plateforme MaPrimeRénov' a fait un très bref retour cette semaine mais l'afflux record de connexions sur la plateforme a saturé le système et beaucoup de dossiers n'ont pas pu être déposés. On verra aussi que la hausse des dépassements d'honoraires est sans doute en train de devenir la norme en France. Près d'un spécialiste sur deux exerce désormais en secteur 2, ce qui permet une plus grande liberté tarifaire. Résultat : les dépassements d'honoraires ont atteint 4,3 milliards d'euros l'année dernière. On terminera avec un rendez-vous annuel : l'ouverture des ventes SNCF pour les fêtes qui a viré au sprint. Près d'1,6 millions de billets ont été vendus en 12 heures sur la plateforme SNCF Connect. Mais des usagers mécontents en raison de l'envolée des prix qui a doublé en un an.

Vidéos les + vues

1

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
2

On vous explique... l’Assemblée générale de l’ONU

information fournie par France 24 23 sept.
3

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
4

Israël : vers des sanctions européennes ?

information fournie par France 24 18 sept.
5

Macron appelle les Européens à "accroître la pression" sur la flotte fantôme russe

information fournie par AFP Video 02 oct.
4
6

Lille s'impose à Rome grâce à un triplé d'arrêts sur pénalty de son gardien

information fournie par France 24 03 oct.
7

Deux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester

information fournie par AFP Video 03 oct.
8

Réunification allemande : "Grandir ensemble ?"

information fournie par France 24 03 oct.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
3

A Téhéran, des Iraniens réagissent au retour des sanctions de l'ONU

information fournie par AFP Video 28 sept.
4

Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019

information fournie par AFP Video 27 sept.
5

Nucléaire: les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après dix ans

information fournie par AFP 28 sept.
16
6

Des manifestants défilent pour les 11 ans de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa

information fournie par AFP Video 27 sept.
7

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
8

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
1

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
2

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
3

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
4

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
5

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
6

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
7

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
8

Vers une crise mondiale de la dette ?

information fournie par Ecorama 05 sept.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank