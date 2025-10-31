 Aller au contenu principal
Résidents de la favela Complexo da Penha protestent contre l'action de la police

information fournie par AFP Video 31/10/2025 à 19:32

Résidents de la favela Complexo da Penha protestent contre l'action de la police après l'intervention policière meurtrière menée dans deux complexes de favelas de Rio de Janeiro qui a fait au moins 121 morts, selon les autorités -- 117 criminels présumés et quatre policiers. IMAGES

