Résidents de la favela Complexo da Penha protestent contre l'action de la police après l'intervention policière meurtrière menée dans deux complexes de favelas de Rio de Janeiro qui a fait au moins 121 morts, selon les autorités -- 117 criminels présumés et quatre policiers. IMAGES
Résidents de la favela Complexo da Penha protestent contre l'action de la police
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro