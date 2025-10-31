Dans le nord de la Grèce, le mont Athos est un haut lieu de la spiritualité orthodoxe. Ce territoire autonome, qui abrite plus de 2 000 moines vivant coupés du monde, est devenu depuis près d'un an un lieu de pèlerinage pour des soldats ukrainiens. Ces séjours leur offrent un peu de répit loin des tranchées. Ils leur permettent aussi d'apaiser leurs traumatismes par la foi et de soigner les blessures invisibles avant de retourner au combat.
Au mont Athos, soigner les âmes brisées du conflit ukrainien
