"La première réindustrialisation, c'est une industrie qu'on empêche de foutre le camp", déclare le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, avant une audience qui doit fixer le sort du groupe centenaire d'électroménager Brandt. Les salariés de ce fleuron industriel français, placé en redressement judiciaire, s'accrochent au projet de reprise en société coopérative (Scop), soutenu par le gouvernement et les élus locaux. SONORE
Reprise de Brandt: "la fierté de notre pays" en jeu (président de région)
