[REPLAY] William Kadouch-Chassaing (co-PDG d’Eurazeo) : "Notre potentiel de création de valeur est très significatif par rapport au cours de Bourse actuel !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 11/08/2025 à 09:00

A l'occasion de la publication des résultats annuels d' Eurazeo , William Kadouch-Chassaing, co-PDG de la société d'investissement française cotée sur le SBF 120, était l'invité de l'émission Ecorama du 12 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le virage stratégique pour devenir un acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe, le marché du non-coté, la prudence des investisseurs institutionnels, le rendement des fonds pour les investisseurs particuliers et le cours de Bourse.

Valeurs associées

EURAZEO
54,4500 EUR Euronext Paris -0,09%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

