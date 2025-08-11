A l'occasion de la publication des résultats annuels d' Eurazeo , William Kadouch-Chassaing, co-PDG de la société d'investissement française cotée sur le SBF 120, était l'invité de l'émission Ecorama du 12 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le virage stratégique pour devenir un acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe, le marché du non-coté, la prudence des investisseurs institutionnels, le rendement des fonds pour les investisseurs particuliers et le cours de Bourse.
[REPLAY] William Kadouch-Chassaing (co-PDG d’Eurazeo) : "Notre potentiel de création de valeur est très significatif par rapport au cours de Bourse actuel !"
Valeurs associées
|54,4500 EUR
|Euronext Paris
|-0,09%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
