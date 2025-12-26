 Aller au contenu principal
Intempéries: les Pyrénées-Orientales en alerte orange pluie-inondation ou crues

information fournie par AFP Video 26/12/2025 à 17:29

Images de rues barrées et de chaussées inondées dans des stations balnéaires des Pyrénées-Orientales battues par le vent, alors que le département est placé avec l'Aude en vigilance orange pour crues et pluie-inondation par Météo-France.

