 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

[REPLAY] Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Trump nous impose un rapport de force, il faut que l'Europe réagisse !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 08/08/2025 à 09:00

A l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe ce mercredi, Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama. Rediffusion du 5 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur le rapport de force avec les Etats-Unis suite aux annonces de Donald Trump sur les droits de douanes, l'accélération des investissements européens dans la défense, la préférence industrielle européenne et le cours de Bourse.

Défense

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
272,0000 EUR Euronext Paris +0,74%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP 07 août
2

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP Video 07 août
3

Vague de chaleur: des personnes se rafraîchissent dans le miroir d'eau à Bordeaux

information fournie par AFP Video 07 août
4

Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"

information fournie par France 24 07 août
1
5

Brésil: marche des femmes autochtones pour exiger la justice climatique à Brasilia

information fournie par AFP Video 07 août
6

Dans le nord de la France, l'éternel engrenage des violences conjugales peine à s'enrayer

information fournie par AFP Video 07 août
7

Les lingettes, ennemi public numéro un des réseaux d'eau et de l'environnement

information fournie par AFP Video 07 août
3
8

Vague de chaleur : horaires aménagés pour des ouvriers à Bordeaux

information fournie par AFP Video 07 août
1

Chassés-croisés d'été : les tunnels alpins congestionnés

information fournie par AFP Video 02 août
2

"Le voyage d'une vie": la relève est arrivée sur l'ISS

information fournie par AFP Video 02 août
3

Madagascar : les Antandroy victimes des sécheresses et de l’inaction du gouvernement

information fournie par France 24 02 août
4

Sécheresse: en Charente, des pêcheurs sauvent des poissons d'un "désert"

information fournie par AFP 01 août
1
5

Le Salvador permet au président Bukele de se représenter indéfiniment

information fournie par AFP 01 août
3
6

Top 5 IA du 01/08/2025

information fournie par Libertify 02 août
7

Effondrement d'une mine au Chili: les recherches s'intensifient pour sauver cinq mineurs

information fournie par AFP 02 août
8

Bourse de New York: Wall Street clôture en berne, minée par l'emploi américain

information fournie par AFP Video 02 août
1

Une nouvelle année positive pour les Bourses chinoises ?

information fournie par Boursorama 26 juin
1
2

Forte chaleur au travail : quels sont vos droits pendant l’été ?

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
3

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
4

Georges Abdallah salue la "mobilisation" qui a conduit à la décision de le libérer

information fournie par AFP Video 18 juil.
7
5

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
6

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
7

Dermatose des bovins: vaccination obligatoire et abattage "total" dans les foyers d'infection

information fournie par AFP 16 juil.
8

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10

5 commentaires

  • 09:07

    Si les russes attaquent l'Europe, il y a fort à parier que les services publics et tout le reste passeraient par dessus bord...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank