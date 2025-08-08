A l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe ce mercredi, Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama. Rediffusion du 5 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur le rapport de force avec les Etats-Unis suite aux annonces de Donald Trump sur les droits de douanes, l'accélération des investissements européens dans la défense, la préférence industrielle européenne et le cours de Bourse.
[REPLAY] Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Trump nous impose un rapport de force, il faut que l'Europe réagisse !"
Valeurs associées
|272,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
