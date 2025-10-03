"On note un petit début d'inflexion des macronistes sur un sujet", déclare la patronne des Ecologistes Marine Tondelier avant de rencontrer le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, consécutivement à son annonce de renoncer au 49.3.
Renoncement au 49.3: Tondelier note "un petit début d'inflexion"
