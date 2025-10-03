Après la promesse du premier ministre Sébastien Lecornu de ne pas utiliser le 49.3 à l'Assemblée nationale, la cheffe de file des députés du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen salue un pas "respectueux de la démocratie", mais ne tranche pas sur la censure.
Renoncement au 49.3: Le Pen salue un pas "respectueux de la démocratie"
