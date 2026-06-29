Images d'enquêteurs et de plongeurs travaillant sur les rives de la Vilaine, au lendemain de la découverte dimanche à Rennes (Ille-et-Vilaine) du corps sans vie d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou," alors qu'une enquête pour meurtre a été ouverte. IMAGES
Rennes: des plongeurs sur les lieux de la découverte du corps sans vie d'un garçon de 12 ans
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