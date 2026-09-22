Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron se serrent la main devant les caméras avant une rencontre à New York, à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies.
Rencontre entre Macron et Zelensky à New York
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