"Maman, on ne va pas mourir ?": la Première dame ukrainienne déplore la vie sous les bombes

information fournie par AFP Video 23/02/2026 à 20:21

La Première dame ukrainienne Olena Zelenska a pris la parole lundi lors de la Conférence sur la justice à Kiev, à la veille du quatrième anniversaire de la guerre.

Guerre en Ukraine
Fermer

