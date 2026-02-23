Tempête historique dans le nord-est des États-Unis: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée

Une personne marche dans les rues enneigées de New York le 22 février 2026, aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )

Plus de 40 millions de personnes du nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, affrontent lundi une tempête de neige exceptionnelle, qui a déjà presque paralysé la mégapole de New York.

"La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie", a averti son maire Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse dimanche.

A 05H28 locales lundi (10H28 GMT), les services météo de la ville ont annoncé que plus de 38 cm de neige recouvraient Long Island. Et "il neige toujours abondamment", a mis en garde l'agence sur son compte X.

Selon les services d'urgence de la ville, entre 23 et 28 cm de neige recouvraient Manhattan et Brooklyn à 07H23 GMT.

"Tous les véhicules non essentiels sont interdits de circulation dans les rues, les autoroutes et les ponts de New York" jusqu'à 17H00 GMT, ont rappelé les services d'urgence sur X. "Restez au chaud et restez en sécurité", ont-ils insisté.

Peu avant 11H00 GMT, plus de 280.000 foyers étaient privés d'électricité dans les Etats du nord-est, selon le site PowerOutage.us, dont environ 110.000 dans le New Jersey et plus de 67.000 dans le Delaware.

Les gouverneurs de sept Etats (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvanie et Rhode Island) ont décrété l'état d'urgence, avec des interdictions de circulation en vigueur depuis dimanche après-midi.

Les transports en commun, y compris le service ferroviaire, ont été suspendus dans le New Jersey.

Jusqu'à 60 cm de neige sont attendus dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.

Le service météorologique national a également mis en garde contre un risque d'inondations dans certaines parties de l'Etat de New York, du New Jersey et du Massachusetts.

Tôt lundi matin, les gratte-ciel de Wall Street étaient à peine visibles depuis l'arrondissement voisin de Brooklyn à cause de la tempête.

- "Le pire est à venir" -

Des personnes sur un quai de métro dans le quartier du Queens, à New York le 22 février 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

C'est la deuxième tempête hivernale majeure que doit gérer le maire démocrate depuis son entrée en fonction début janvier.

Fin janvier, une longue vague de froid avait fait au moins 18 morts dans la ville, la plupart par hypothermie. Au total, les autorités avaient recensé une centaine de morts au moins dans le pays.

"Le pire est à venir", a mis en garde la gouverneure de New York, Kathy Hochul, lors d'une conférence de presse dimanche, avant de conseiller aux habitants de rester "confortablement" chez eux.

"Et les parents qui doivent aller travailler? C'est injuste", a protesté Brandon Smith, un habitant de Brooklyn interrogé par l'AFP avant l'arrêt de la circulation. Il s'est inquiété des difficultés que vont rencontrer ceux qui ne peuvent pas télétravailler.

Des touristes se sont en revanche montrés ravis par le spectacle offert par les premières chutes de neige, à l'image de Macarena Gonzalez, venue du Chili: "Je savais qu'il allait neiger un peu, mais je ne pensais pas que ce serait autant. Mais je suis contente, c'est une belle expérience."

Chute de neige sur Times Square à New York le 22 février 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le siège des Nations unies à Manhattan sera également fermé lundi et "toutes les réunions prévues reportées", selon un communiqué interne.

A Boston, où jusqu'à 60 cm de neige sont attendus, les écoles seront fermées lundi, face à une tempête qui "s'annonce d'une ampleur historique", a averti la maire Michelle Wu.

Plus de 8.700 vols ont été annulés depuis dimanche, selon le site spécialisé FlightAware, les aéroports de New York étant les plus concernés par ces annulations suivis par les aéroports de Boston, Newark et Philadelphie.

Le site spécialisé prévoit d'ores et déjà plus de 1.300 annulations de vols mardi en raison des conditions météo.