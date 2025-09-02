Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une réunion bilatérale à Pékin. Le chef du Kremlin est en visite dans la capitale chinoise où il doit assister à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Rencontre à Pékin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine
