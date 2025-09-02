 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rencontre à Pékin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine

information fournie par AFP Video 02/09/2025 à 08:04

Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une réunion bilatérale à Pékin. Le chef du Kremlin est en visite dans la capitale chinoise où il doit assister à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Poutine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

150 médias noircissent leur Unes pour protester contre la mort des journalistes à Gaza

information fournie par France 24 01 sept.
2

C'est la rentrée pour les élèves français, sauf dans les Bouches-du Rhône et le Var

information fournie par AFP 01 sept.
1
3

Football: les supporters du Paris FC fêtent leur première victoire en Ligue 1

information fournie par AFP Video 01 sept.
4

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP Video 01 sept.
5

Pakistan : à Karachi, essor du secteur de la sécurité privée

information fournie par France 24 01 sept.
6

Avec Iris van Herpen en tête d’affiche, la haute couture s’efforce de sauver la planète

information fournie par France 24 01 sept.
7

Taxe Zucman, baisse des aides aux entreprises, retraite à 62 ans : un contre-budget du PS effrayant ?

information fournie par Ecorama 01 sept.
3
8

Aux Pays-Bas, les roux "en famille" lors d'un festival

information fournie par AFP Video 01 sept.
1

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
2

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
3

Rentrée sociale: les syndicats manifesteront ensemble le 18 septembre pour exiger un autre budget

information fournie par AFP 29 août
2
4

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
5

Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 30 août
1
6

Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 30 août
7

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
8

Ruée en Chine sur de nouvelles Labubu, ces poupées virales

information fournie par AFP 29 août
1
1

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août
2

Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

information fournie par AFP 12 août
2
3

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
4

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
5

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
6

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
7

Dans le cœur historique d'Athènes, la menace du surtourisme

information fournie par AFP Video 04 août
1
8

Top 5 IA du 04/08/2025

information fournie par Libertify 05 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank