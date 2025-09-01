Loin des moqueries subies enfant, des milliers de personnes rousses se retrouvent "en famille" ce week-end à Tilburg, dans le sud des Pays-Bas, à l'occasion du plus grand festival au monde dédié aux roux.
Aux Pays-Bas, les roux "en famille" lors d'un festival
