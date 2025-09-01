Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont tour à tour pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale, dans une époque troublée.
Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
