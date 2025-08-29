Le président francais Emmanuel Macron avertit que les menaces de droits de douane de Donald Trump sur le secteur numérique seraient assimilables à de la "coercition" et que les Européens y répliqueraient, lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Toulon (Var), promettant une position "inflexible" sur le sujet. SONORE
Les menaces de Trump sur le numérique "relèveraient de la coercition" (Macron)
