Elle balance le beat et se lâche derrière les platines, mixant comme une pro dans sa combinaison à sequins qui scintille sous les lumières: à 81 ans, DJ Gloria fait vibrer les pistes de danse de Suède.
A 81 ans, DJ Gloria fait un carton dans les boîtes de nuit en Suède
