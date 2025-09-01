L'avion transportant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a été victime d'un "brouillage GPS" à son arrivée en Bulgarie dimanche a annoncé son équipe, affirmant que la Russie était soupçonnée d'être derrière cet acte.
L'avion de Von der Leyen victime d'un brouillage GPS présumé russe en Bulgarie
