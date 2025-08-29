Rentrée sociale: les syndicats manifesteront ensemble le 18 septembre pour exiger un autre budget

Cyril Chabanier (CFTC), Frederic Souillot (FO), Marylise Léon (CFDT), Sophie Binet (CGT), François Hommeril (CFE-CGC) et Laurent Escure (Unsa) avant la conférence de presse du 29 août 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ensemble des organisations syndicales a appelé vendredi à une journée de mobilisation massive le 18 septembre, pour exiger un budget de "justice sociale" et fiscale, que le gouvernement Bayrou soit encore en place à cette date ou non.

Les chefs de file des confédérations CFDT, CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires réunies au siège de la CFDT ont décidé, au bout de plus de deux heures et demie de réunion, d'organiser "une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire le 18 septembre, y compris par la grève et la manifestation".

"Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné", a déclaré la cheffe de file de la CFDT, Marylise Léon, lisant un communiqué conjoint devant la presse.

"Les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent" avec notamment "la suppression de deux jours fériés, des coupes dans les services publics, la remise en cause du droit du travail, une énième réforme de l'assurance chômage", souligne le texte.

Mais dix jours après le vote de confiance que demandera le Premier ministre, François Bayrou, à l'Assemblée nationale et qui pourrait bien le faire tomber, il n'est pas sûr que le pays ait un gouvernement et les syndicats un interlocuteur pour faire valoir leurs revendications.

"Même si le gouvernement de François Bayrou ne demeure pas après le 8 septembre, il y aura de toute façon besoin d'un budget avec de la justice sociale et fiscale", a estimé Marylise Léon.

- "Augmenter les salaires" -

Devançant l'appel intersyndical, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens a appelé jeudi à une nouvelle grève, également le 18 septembre.

Avant cela, la fédération Mines-Energie de la CGT a appelé à la grève à partir du 2 septembre, les taxis veulent mobiliser à compter du 5, tandis que FO a déposé un préavis de grève courant du 1er septembre au 30 septembre.

Surtout, un mouvement disparate né sur les réseaux sociaux et les messageries, et rejoint dès le milieu de l'été par certaines branches et union départementales syndicales appelle à "tout bloquer" le 10 septembre.

"Le 10 septembre, c'est une initiative citoyenne et donc évidemment que la CGT a décidé d'y prendre sa part en construisant la grève dans les entreprises", a expliqué vendredi sa secrétaire générale Sophie Binet.

Elle avait toutefois émis il y a une semaine des craintes devant un possible "noyautage par l'extrême droite" de ce mouvement, auxquel ne participera pas la CFDT, ni la CFE-CGC, et dont le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot, se tient "à distance".

"Pour l'intersyndicale, aujourd'hui, le sujet, c'était de construire une grande journée de grève et de manifestation", a fait valoir Mme Binet. Le 18 septembre, "c'est un jeudi, c'est beaucoup plus favorable pour la mobilisation", a-t-elle estimé.

"Nous voulons des augmentations de salaire, nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites", a poursuivi Mme Binet.

"On appellera nos équipes à se mobiliser pour le 18 septembre par la grève. Et moi, Force Ouvrière, je le dirai, à la grève reconductible", a indiqué pour sa part Frédéric Souillot.

"Quand on cherche de l'argent, eh bien on commence à conditionner les aides publiques versées aux entreprises: 211 milliards d'euros", a-t-il souligné alors que le gouvernement cherche des moyens de réduire le poids de la dette publique.

"Augmenter les salaires, ça fait augmenter les cotisations", permettant de rééquilibrer le budget, a-t-il argumenté.

Dans "la fonction publique, le point d'indice bloqué, c'est 30% de perte de pouvoir d'achat en 30 ans à peu près", a dénoncé de son côté le président du syndicat de l'encadrement CFE-CGC François Hommeril.

"Un couple d'enseignants en banlieue parisienne, ils sont à quelques encablures de la pauvreté. Mais comment est-ce qu'un État comme la France peut accepter ça ?", a-t-il lancé.

Le leader de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a approuvé sur X l'initiative intersyndicale, jugeant que le mouvement du 10 septembre va s'inscrire "dans la durée". "Le mouvement septembriste va donc s'enraciner", a-t-il jugé.