"Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel", réagit l'avocat de Nicolas Sarkozy, Me Christophe Ingrain, alors que la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de l'ancien président, incarcéré depuis vingt jours suite à sa condamnation au procès libyen, et l'a placé sous contrôle judiciaire. SONORE
Remise en liberté de Sarkozy: une "application normale du droit" pour son avocat
