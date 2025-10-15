A la Une de la presse, ce mercredi 15 octobre, les réactions au discours de politique générale de Sébastien Lecornu, qui a notamment annoncé la suspension de la réforme des retraites. La première visite du président syrien Ahmad el-Chareh à Moscou, où est toujours exilé son prédécesseur, Bachar el-Assad. L’intensification de la répression et de l’effort de guerre en Russie. Et une photo de Donald Trump.
Réforme des retraites: "Sacrifier le macronisme pour sauver Macron?"
