La suspension de la réforme des retraites jusqu'à la prochaine présidentielle, annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, est "une dangereuse facilité", lui répond à la tribune de l'Assemblée Paul Christophe, patron des députés du parti d'Edouard Philippe (Horizons).
"Suspendre la réforme des retraites", "une dangereuse facilité" dénonce Horizons
