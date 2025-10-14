"On verra, on verra plus tard", déclare Zinédine Zidane, interrogé mardi sur le poste de sélectionneur de l'équipe de France de football, en marge d'une dictée pour l'association ELA.
"On verra plus tard": Zidane sur son avenir à la tête de l'équipe de France
