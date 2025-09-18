 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Référendum en Guinée : les soutiens de Mamadi Doumbouya se mobilisent avant le vote dimanche

information fournie par France 24 18/09/2025 à 22:37

En Guinée, dernière journée de campagne avant le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain. Après plusieurs semaines passées à sillonner le pays pour convaincre les citoyens de voter “oui” à la nouvelle constitution, les soutiens du général Mamadi Doumbouya se mobilisent à Conakry la capitale Guinéenne. Dans le pays, le climat politique est particulièrement tendu. Les principaux leaders politiques en exil appellent au boycott du scrutin. La correspondance de Malick Diakité

