En Guinée, dernière journée de campagne avant le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain. Après plusieurs semaines passées à sillonner le pays pour convaincre les citoyens de voter “oui” à la nouvelle constitution, les soutiens du général Mamadi Doumbouya se mobilisent à Conakry la capitale Guinéenne. Dans le pays, le climat politique est particulièrement tendu. Les principaux leaders politiques en exil appellent au boycott du scrutin. La correspondance de Malick Diakité
Référendum en Guinée : les soutiens de Mamadi Doumbouya se mobilisent avant le vote dimanche
