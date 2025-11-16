Avec une tartiflette de plus de deux tonnes, bénévoles et syndicalistes des Jeunes agriculteurs (JA) de Savoie assurent avoir battu un "record mondial" à Albertville, dont la vente ira en grande partie aux élevages bovins ravagés par l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse.
Record à Albertville : une tartiflette géante pour soutenir les éleveurs
