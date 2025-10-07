Alors que la guerre fait rage à Gaza et que la population manque de provisions, Ahmed Muhanna a commencé à utiliser des cartons jetés par le Programme alimentaire mondial comme toiles. L'artiste ne peut pas quitter Gaza mais ses toiles sont exposées à Copenhague.
Réalisées sur des cartons d'aide, les toiles d'un artiste gazaoui exposées à travers l'Europe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro