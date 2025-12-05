 Aller au contenu principal
RDC-Rwanda : un accord de paix vraiment effectif ?

information fournie par France 24 05/12/2025 à 12:30

La République Démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix à Washington censé mettre un terme au conflit qui ensanglante depuis trois décennies l'est de la RDC. Mais en quoi consiste vraiment cet accord ? Les explciations de Colette Braeckman et Karim Yahiaoui.

