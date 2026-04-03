À seulement 24 ans, l’écrivain congolais Pascal Boroto remporte le Prix Voix d’Afriques 2026 avec son premier roman Le nom de ma mère. Un texte intime et engagé, inspiré par la figure de sa mère, journaliste disparue, et par son propre parcours dans l’est de la RDC. Entre mémoire familiale, guerre et quête d’identité, il incarne une nouvelle génération d’auteurs africains qui écrivent au croisement du personnel et du politique. Invité du Journal de l’Afrique sur France 24.
RDC : Pascal Boroto, 24 ans, prix Voix d’Afriques pour un roman sur mémoire et guerre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro