Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, a finalement démissionné, anticipant ainsi une destitution. Lui et quatre autres membres de son bureau étaient visés par des pétitions réclamant leur départ. Ils sont accusés de « gestion opaque » et d'entrave au contrôle parlementaire.
RD Congo : sous pression, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe démissionne
