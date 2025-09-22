 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
RD Congo : sous pression, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe démissionne

information fournie par France 24 22/09/2025 à 23:18

Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale congolaise, a finalement démissionné, anticipant ainsi une destitution. Lui et quatre autres membres de son bureau étaient visés par des pétitions réclamant leur départ. Ils sont accusés de « gestion opaque » et d'entrave au contrôle parlementaire.

