Cette semaine, l’autrice et réalisatrice Amanda Sthers est l’invitée du Paris des Arts. Elle nous parle de son dernier roman "C", publié aux éditions Grasset, dans lequel elle explore la métamorphose d’un couple et dépeint au passage, une France sans nuance, obsédée par les questions identitaires et la montée des extrémismes.
Le Paris des Arts avec Amanda Sthers et Keren Ann
