 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris des Arts avec Amanda Sthers et Keren Ann

information fournie par France 24 21/11/2025 à 10:36

Cette semaine, l’autrice et réalisatrice Amanda Sthers est l’invitée du Paris des Arts. Elle nous parle de son dernier roman "C", publié aux éditions Grasset, dans lequel elle explore la métamorphose d’un couple et dépeint au passage, une France sans nuance, obsédée par les questions identitaires et la montée des extrémismes.

Vidéos les + vues

1

Gaza: 27 morts dans des frappes israéliennes, Israël et le Hamas s'accusent de violer la trêve

information fournie par AFP 20 nov.
2
2

Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, cinq morts selon les autorités locales

information fournie par AFP 20 nov.
2
3

Météo hivernale en France : fine couche de neige sur l'autoroute A41

information fournie par AFP Video 20 nov.
4

Danone annonce la fermeture d'une usine Blédina dans le Rhône

information fournie par AFP Video 20 nov.
5

DZ Mafia : en bande organisée

information fournie par France 24 00:24
1
6

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Après 350% de hausse du cours, on est toujours sous-valorisé par rapport à nos concurrents dans la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
3
7

Narcotrafic: une menace "au moins équivalente à celle du terrorisme", estime Darmanin

information fournie par AFP Video 20 nov.
8

Grèce: découverte d'une toile géante avec 111.000 araignées dans une grotte

information fournie par AFP Video 20 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris

information fournie par AFP Video 14 nov.
5

Allocation sociale unique: un "projet de loi en décembre" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14 nov.
6

Des manifestants autochtones perturbent de nouveau la COP30 en Amazonie

information fournie par AFP 14 nov.
2
7

Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur

information fournie par AFP 14 nov.
2
8

Un homme menaçant grièvement blessé par la police en pleine gare Montparnasse

information fournie par AFP 14 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Jean-Claude Le Lan (Argan) : "Notre titre est décoté alors que nos fondamentaux n'ont jamais été aussi bons !"

information fournie par Ecorama 22 oct.
1
3

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
6

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
7

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
8

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank