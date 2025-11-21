La Russie est une destination privilégiée pour les étudiants du continent africain à la recherche d’études universitaires abordables. En 2023, la Russie estimait à 32 000 le nombre d’étudiants originaires du Moyen-Orient sur son territoire, près de la moitié de nationalité égyptienne. Mais ces derniers mois, la polémique monte en Egypte suite à la publication en avril dernier d’une vidéo montrant un prisonnier de guerre aux mains des forces ukrainiennes. Ce jeune homme, nommé Amar Mohamed, était un étudiant égyptien en Russie qui s'était laissé séduire par la propagande de Moscou pour rejoindre le front ukrainien.
Recrutement de mercenaires en Russie : les étudiants égyptiens pris au piège
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro