Recrutement de mercenaires en Russie : les étudiants égyptiens pris au piège

information fournie par France 24 21/11/2025 à 10:42

La Russie est une destination privilégiée pour les étudiants du continent africain à la recherche d’études universitaires abordables. En 2023, la Russie estimait à 32 000 le nombre d’étudiants originaires du Moyen-Orient sur son territoire, près de la moitié de nationalité égyptienne. Mais ces derniers mois, la polémique monte en Egypte suite à la publication en avril dernier d’une vidéo montrant un prisonnier de guerre aux mains des forces ukrainiennes. Ce jeune homme, nommé Amar Mohamed, était un étudiant égyptien en Russie qui s'était laissé séduire par la propagande de Moscou pour rejoindre le front ukrainien.

Guerre en Ukraine

L'offre BoursoBank