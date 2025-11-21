 Aller au contenu principal
Spéciale 15 ans des Rap Contenders

information fournie par France 24 21/11/2025 à 14:45

Rendez-vous avec l’équipe des Rap Contenders, à l’occasion de leur 15ème anniversaire. Stunner, Badsam, Lunik Grio', Aladoum et Krow reviennent sur l’histoire de la plus grande compétition francophone au monde de battle rap a capella. Dans cet épisode, Dinos offre une vidéo surprise.

L'offre BoursoBank