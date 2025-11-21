Rendez-vous avec l’équipe des Rap Contenders, à l’occasion de leur 15ème anniversaire. Stunner, Badsam, Lunik Grio', Aladoum et Krow reviennent sur l’histoire de la plus grande compétition francophone au monde de battle rap a capella. Dans cet épisode, Dinos offre une vidéo surprise.
Spéciale 15 ans des Rap Contenders
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro