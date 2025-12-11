Le 3 décembre, des travailleurs de la société minière KCC ont marché dans les rues de Kolwezi, dans la province du Lualaba, dans le sud de la RD Congo. Ils réclamaient des mesures de sécurité pour faire face aux mineurs artisanaux, qu'ils accusent de les agresser sur les sites miniers. En toile de fond : le manque d’espace pour ces mineurs artisanaux qui est la source de leur mécontentement.
RD Congo : des travailleurs d'une société minière réclament plus de sécurité
